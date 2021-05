Warszawa. Dwudziestu sześciu neoprezbiterów archidiecezji. Rekordowa ilość święceń kapłańskich

Warszawa. Dwudziestu sześciu neoprezbiterów Archidiecezji. Rekordowa ilość święceń

Jak podaje "Gazeta Wyborcza", to rekord święceń kapłańskich w stołecznej diecezji od 1992 roku. Gazeta, powołując się na najnowszy raport "Kościół w Polsce" opublikowany przez katolicką Agencję Informacyjną, przytacza dane dotyczące ostatnich 25 lat. Z roku na rok spada ilość deklaracji wiary u młodzieży, uczestnictwa w praktykach religijnych, maleje zaufanie do Kościoła. W roku akademickim 2020/2021 do seminariów w Polsce wstąpiło o 60 kandydatów na księży i zakonników mniej niż rok wcześniej.