Warszawa. "Dzieci z lasu" wróciły. Cenny obraz od wojny leżał na strychu

Dodał także, że szczególnie powroty dzieł, zaginionych podczas wojny, do Muzeum Narodowego cieszą najbardziej. - Mam w głowie obrazki z dzieciństwa, jak Niemcy to miasto zrównywali z ziemią, więc naprawdę cudem jest, że to muzeum stoi, w miejscu, w którym je zbudowano, jak i to że ta kolekcja trwa. To jest naprawdę zupełnie niezwykła historia. Tym bardziej każdy powrót czy dar do kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie po prostu cieszy - wyznał wicepremier. - Jesteśmy ogromnie szczęśliwi, że państwo Kaczmarkowie, dotychczasowi posiadacze obiektu zdecydowali się nieodpłatnie przekazać obraz do zbiorów publicznych - podziękował minister Gliński.