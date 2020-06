Warszawa. Dziecko urodzone na śmietniku. Smutny ciąg dalszy historii

Warszawa. Narodziny na śmietniku

Warszawa. Dziecko zostało bez matki

Szpital Specjalistyczny św. Rodziny, gdzie przewieziono matkę z dzieckiem po interwencji, poinformował, że po zebraniu wywiadu placówka wystąpiła do sądu o odebrane kobiecie opieki nad dzieckiem. Sąd przychylił się do wniosku szpitala i umieścił dziewczynkę w ośrodku opiekuńczym.

Warszawa. Kobieta dobrze znana opiece społecznej

Od 2014 do 2018 nie było z nią żadnego kontaktu, aż do momentu, kiedy do OPS trafiło zgłoszenie o bezdomnej w zaawansowanej ciąży. Ślad po kobiecie zaginął po narodzinach ósmego dziecka aż do teraz, kiedy z powodu kolejnego rozwiązania znalazła się w szpitalu. Bezdomna imieniem Anna w dalszym ciągu, konsekwentnie odmawia zamieszkania w Ośrodku Opieki Społecznej.