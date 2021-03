Warszawa. Dziesięć lat od śmierci Jolanty Brzeskiej. Znicze zapłoną pod bramą Ministerstwa Sprawiedliwości

Tymczasem kamienica trafiła do rąk prywatnych na skutek reprywatyzacji. Nowi właściciele lub ich pełnomocnicy nie mieli skrupułów w procesie oczyszczenia budynku. Lokatorzy byli nękani, podnoszono im czynsze, prowadzono uciążliwe prace. Jolanta Brzeska nie chciała ustąpić. Być może kosztowało ją to życie.

Bo ona została jako ostatnia niezłomna w przejętej kamienicy. Komornik zajął jej meble, dług za czynsz, podniesiony do 2 tysięcy złotych miesięcznie, wciąż rósł, a ona chciała walczyć o sprawiedliwość i działać w sprawie swojej i wielu przeżywających te same udręki w związku z dzikimi reprywatyzacjami. Spotykała się z tymi osobami i zainicjowała powstanie Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów, które urządzało pikiety i manifestacje i apelowało do Rady Warszawy o przeciwdziałanie patologii.