Warszawa. Dziewięć razy to za mało. Włamywacz za kratki trafił po raz dziesiąty

Włamywacz wpadł, przy próbie obrabowania mieszkania na Bemowie. Wykorzystał nieobecność lokatorów. Przez klatkę schodową wyszedł na parapet, którym dostał się do okna kuchennego. Na wysokości 3 piętra wszedł do mieszkania. Mężczyzna zdążył wzbogcić się o 200 zł. W czasie opróżniania portfela do mieszkania wrócili lokatory, którzy powstrzymali 38-latka w czasie ucieczki.