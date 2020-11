Warszawa. "Dzika reprywatyzacja" w stolicy. Jest akt oskarżenia przeciwko Robertowi N.

Warszawa. Sąd Okręgowy w Warszawie. Jest akt oskarżenia

Prokuratura Regionalna w Poznaniu skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia, przeciwko Robertowi N., zarzucając mu doprowadzenie swojego klienta do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ponad 9 mln złotych.

Pokrzywdzony mężczyzna zaufał profesjonalnemu podejściu adwokata i udzielił mu pisemnych pełnomocnictw do reprezentowania go we wszystkich sprawach odnoszących się do nieruchomości. Podpisana umowa zlecenie dawała możliwość Robertowi N. ubiegania się w imieniu pokrzywdzonego o odszkodowanie za przejęte lokale.