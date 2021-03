Warszawa. Dziki szał przyrody. Konkurs dla łowców zmian klimatycznych

Tematyka fotograficznej rywalizacji to odniesienie do Europejskiego Zielonego Ładu - do 2050 roku Europa ma być pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu. Uczestnicy mogą więc pokazać nie tylko skutki klimatycznej destabilizacji, widoczne w stolicy, ale także małe, lokalne, przyjazne środowisku działania, które zapobiegają skutkom zmian klimatu.