Warszawa. Eksperyment z mikrosklepem zakończony. IKEA zamyka niewielką placówkę handlową w galerii Blue City

W 2018 roku, podczas otwarcia salonu w Blue City, biuro prasowe IKEI wyjaśniało, że choć działała zawsze w centrach na obrzeżach miast, to pora wypróbować innych sposobów dotarcia do klienta. Teraz informacja biura prasowego wyjaśnia, że niektóre projekty testowe dobiegają końca i to właśnie dotyczy placówki utworzonej trzy lata temu.