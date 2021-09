Warszawa. Elektroniczny rozkład jazdy nigdy nie skłamie. Chmura prześle dane na e-papier

To wygodne nie tylko dla pasażerów; rozkłady jazdy wykorzystujące e-papier mogą być zmieniane centralnie z jednego miejsca, niemal od ręki. Są podłączone do sieci. Ekipy przystankowe nie będą już musiały jeździć od przystanku do przystanku i nalepiać nowych wydruków rozkładu.