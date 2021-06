Warszawa. Euro 2020. Strefy kibica już się szykują. A knajpy odkurzają wielkie ekrany

Niewykluczone więc, że warszawiacy postanowią masowo ruszyć do knajp, by razem wzruszać się, cieszyć albo złościć i rozpaczać nad widokiem tego, co będzie się działo na boiskach EURO 2020. W końcu wszyscy czekali na te ważne chwile rok - jeszcze nigdy w historii piłkarskich turniejów rok w nazwie sportowej imprezy nie zgadzał się z bieżącym kalendarzem.