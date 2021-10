Warszawa. Ewakuacja na Woli. Niewybuch na budowie

To pamiątka wojenna, która została na Wolę przewieziona z transportem piasku. Jednak akcja rozbrajania niewybuchów i ewakuacji z tym związanej, to dla mieszkańców nie jest nowością. Bombę lotniczą znaleźli pracownicy budowy przy rondzie Daszyńskiego we wrześniu. Wtedy trzeba było wyprowadzić z okolicznych domów tysiąc osób. W kwietniu bomba z czasów wojny odnaleziona została na terenie przy przedszkolu na Wolskiej przy okazji prac związanych z rozbudowaniem placówki, a w styczniu 2020 pocisk moździerzowy znalazł się na budowie przy ulicy Leszno.