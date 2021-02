Warszawa. "Fama" usłyszał wyrok 25 lat pozbawienia wolności

9 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie "Famy" i sześciu innych osób . Mimo wyznaczonych kilku dodatkowych terminów rozpraw, sędzia Andrzej Krasnodębski uznał, że przeprowadzony dotychczas przed sądem materiał dowodowy jest wystarczający, by orzec o winie i karze.

Warszawa. Podpalenie klubu

Proces toczył się w głośnej sprawie podpalenia nocnego klubu FHouse przy Foksal . We wrześniu 2019 r. podpalono lokal na kilka dni przed hucznym otwarciem. Kamera monitoringu zarejestrowała włamywaczy. Straty oszacowano na ponad 5 mln zł. Otwarcie klubu przełożono o kilka miesięcy.

W toku śledztwa pojawiały się kolejne zarzuty. Jednemu z zatrzymanych współwłaścicieli klubu przy Twardej - Robertowi P. - prokuratura zarzuciła podżeganie do pobicia kobiety. Chodzi o panią Marię, mieszkankę Śródmieścia. Robert P. zlecił to "Famie".

Warszawa. Usłyszeli wyroki

- Sąd uznał Krzysztofa U. ps. "Fama" za winnego wszystkich zarzucanych mu aktem oskarżenia czynów i wymierzył oskarżonemu karę łączną 25 lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 450 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 200 zł. Krzysztof U. został również zobowiązany, solidarnie z innymi współoskarżonymi, do zapłaty kwoty ponad 2,8 mln złotych tytułem obowiązku naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych przestępstwem spółek - przekazała prok. Aleksandra Skrzyniarz z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Sędzia Krasnodębski orzekł także przepadek 40 tys. zł, które "Fama" zarobił, dokonując przestępstwa.

Robert P. i Zbigniew L. zostali uznani za winnych zlecenia pożaru klubu przy Foksal, który stanowić miał bezpośrednią konkurencję dla prowadzonego przez nich klubu The View. Robert P. skazany został także za pomocnictwo do rozboju i pobicia Marii O., mieszkanki kamienicy przy placu Grzybowskim, która aktywnie walczyła z hałasem. 61-letnia kobieta miała w tej sprawie status oskarżycielki posiłkowej. - Poinformowano mnie, żebym była ostrożna, bo wykonawcy mieli mnie pobić tak, żebym do końca życia jeździła na wózku inwalidzkim - mówiła podczas przesłuchania przed sądem.