Warszawa. Finał Euro 2020. Wieczór sportowych emocji na pożegnanie stref kibica

Dobrze więc nacieszyć się zbiorowym przeżyciem podczas transmisji niedzielnego meczu. Gorąco zapraszają na te chwile lokale przy Płycie Desantu. Telebimy pozwolą na wygodne oglądanie z leżaków piłkarskich akcji w klubach Fala i Pomost 511. Telewizory włączone też będą w wielu lokalach wzdłuż bulwarów, więc kto nie znajdzie sobie miejsca na cyplu przy wejściu do portu Czerniakowskiego, może przespacerować się nieco dalej, aż do Belle Italia, a nawet do plaży Żoliborz - z łatwością znajdzie się gdzieś dobry widok na płaszczyznę Wembley. W plażowych klimatach kibicować też można po drugiej stronie Wisły, na praskiej plaży.