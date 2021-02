Warszawa. Fotoradary na moście Poniatowskiego. Wyznaczono dokładne lokalizacje

- Poprawa bezpieczeństwa na moście Poniatowskiego to dla mnie jeden z priorytetów. Obecnie, do czasu montażu fotoradarów, finansujemy dodatkowe patrole policji. Celem inwestycji jest jednak osiągnięcie stałej poprawy bezpieczeństwa – powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Od stycznia 2019 r., kiedy policjanci częściej zaczęli pojawiać się na przeprawie, doszło do dwóch zdarzeń. Od tego czasu mandatami ukarano tam 4 495 kierowców, a 115 piratom drogowym zatrzymane zostało prawo jazdy.

Warszawa. Czas na fotoradary

Pierwotnie na moście Poniatowskiego miał zostać zamontowany odcinkowy pomiar prędkości, czyli system urządzeń, które mierzyłyby prędkość kierowców na całej długości przeprawy. Odstąpiono jednak od tego rozwiązania. Za pierwszym razem nie wpłynęła żadna oferta. Za drugim zgłosiła się jedna firma, która realizację inwestycji wyceniła na blisko 5 mln zł. Było to prawie trzykrotnie więcej niż wynosił przeznaczony budżet.

Ostatecznie ten sam efekt zostanie osiągnięty przez sześć fotoradarów . Za 1 mln 826 tys. zł zamontuje je polska firma Lifor z Bytomia. Po trzy urządzenia znajdą się po obu stronach mostu. Wykonawca uzyskał już zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu. Oznacza to, że znane są dokładne lokalizacje wszystkich fotoradarów.

• w alei Poniatowskiego, przy wjeździe na most na wysokości Wału Miedzeszyńskiego,

Warszawa. GITD przejmie fotoradary

Zgodnie z planem montaż urządzeń powinien nastąpić nie później niż w czerwcu. Następnie fotoradary zostaną przekazane do obsługi Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego w ramach systemu CANARD. GITD jest jednostką rządową, która sprawuje nadzór nad pomiarami prędkości w całym kraju. Żadne przychody z mandatów wystawianych przez fotoradary nie zasilą budżetu miasta.

Warszawa. Wypadki na moście

Prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków. W latach 2015-2019 na moście doszło do 26 wypadków, w których ranne zostały 32 osoby, a 3 zginęły. Aż 16 zdarzeń spowodowanych było przekroczeniem dopuszczalnej prędkości.

Znacznie częściej niż gdzie indziej na moście dochodzi do kolizji. Te jednak, ze względu na brak rannych, często nie są odnotowywane w statystykach. W wielu przypadkach kierowcy decydują się polubownie załatwić sprawę. Mimo to w statystykach policji odnotowano również kilkadziesiąt takich zdarzeń.

Skalę problemu dokładnie obrazują liczby. W 2018 roku w ciągu doby pomiarowej przez most przejechało 47 526 samochodów. Tylko 7 545 kierowców dostosowało się do odpowiedniej prędkości (najczęściej w godzinach szczytu, gdy trudno o wyższą prędkość). Reszta – aż 39 981 kierujących, czyli 84 proc. wszystkich – poruszała się szybciej niż dozwolone 50 km/h. Z kolei 370 kierowców tylko w ciągu jednego dnia powinno stracić prawo jazdy, bo jechali z prędkością co najmniej 101 km/h. Rekordzista pędził aż 180,2 km/h.