Warszawa. Fundacja Pro-Prawo do życia straciła lokal miejski. Nie chce się wyprowadzić

Fundacja Pro-Prawo do życia nie chce wyprowadzić się z lokalu miejskiego, który wypowiedziały jej władze Śródmieścia. Przedstawiciel fundacji twierdzą, że dzielnicy widocznie przeszkadza, że są "przeciw zabijaniu i deprawowaniu dzieci".

Fundacja Pro-Prawo do życia nadal zajmuje komunalny lokal przy pl. Dąbrowskiego 2/4, choć na początku tego roku władze Śródmieścia wypowiedziały umowę najmu. "Fundacja nie podejmuje działań charytatywnych, kulturalnych lub społecznych na rzecz mieszkańców dzielnicy" - uzasadniał wówczas swoją decyzję Krzysztof Czubaszek, burmistrz Śródmieścia.

Fundacja nie zgadza się z tą decyzją i złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Pro-Prawo do życia nie reaguje na wezwania do opuszczenia lokalu i płaci podwójny czynsz za bezumownego korzystanie z niego - podaje warszawska "Gazeta Wyborcza".