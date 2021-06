Warszawa. Futuwawa, stolica snów. Wystawa w Zodiaku

FUTUWAWA. Jak będziemy mieszkać w stolicy przyszłości? Każdy może mieć pomysł

- Dziś musimy myśleć o mieście jako ekosystemie, który wspólnie tworzą mieszkańcy, zieleń, woda, przyroda, architektura i infrastruktura. Tylko to da nam szansę, by Warszawa była w przyszłości zdrowym i wygodnym miejscem do życia. To, że takiej Warszawy potrzebujemy, pokazały prace nadesłane na konkurs "Futuwawa. Jak będziemy mieszkać w Warszawie przyszłości? " - dodaje Marlena Happach, architekt miasta.