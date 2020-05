Warszawa. Galerie otwarte. Wyglądają jak z kosmosu

To pierwszy dzień naszego nowego życia w konsumpcyjnym kosmosie. Teraz już wiadomo, że wszystko musi się toczyć tak jak dawniej, tylko nasze zachowania muszą być inne, z pewnością nieco dziwne.

Już przy samym wejściu widać, że lekko nie będzie. Do obrotowych drzwi ciśnie się gromadka ludzi, nikt odpuścić nie chce, więc pakują się do kręcącej się szklanej kapsuły zbiorowo.

Jeszcze króliki

- No schodzą się, schodzą - mówi sprzedawczyni ze sklepu odzieżowego. - Rano to najwięcej było ekip telewizyjnych, nerwowo szukali kupujących do wywiadów, a tu najwięcej pracowników się kręciło po obiekcie.