Warszawa. Gang złodziei motocykli rozbity. Kradli maszyny z Monachium

- Wyjazdy do Monachium mężczyźni planowali kilka dni wcześniej. Dla niepoznaki za każdym razem po motocykle jeździli innym busem, który zazwyczaj wynajmowali z wypożyczalni, albo wynajmował kolejny mężczyzna z grupy – opisuje przebieg zdarzenia podkom. Robert Koniuszy.

Za pierwszym razem przestępcy wynajęli fiata ducato, drugi kurs wykonali dostawczym iveco, natomiast trzeci – a zarazem ostatni – peugeotem boxerem. W busie, do którego później pakowane były skradzione motocykle, miało podróżować dwóch mężczyzn, zaś dwaj pozostali jechali wynajętym autem osobowym.

Handlowali narkotykami i bronią. Nagranie policji z akcji

Warszawa. Trzykrotny wyjazd do Monachium w celu kradzieży

Jak ustaliła warszawska policja, grupa przestępcza przynajmniej trzykrotnie wybrała się do Monachium. Według ustaleń służb, gangiem zarządzał 42-latek, a jego ścisłym współpracownikiem był jego o 2 lata młodszy kolega. Dwaj pozostali mężczyźni mieli pełnić funkcję kierowców i osób pracujących fizycznie. Motocykle pochodzące z kradzieży były natomiast przechowywane na prywatnej posesji ostatniego z nich.

- Pierwszy kurs wykonany był z 10 na 11 listopada 2020 roku, drugi z 27 na 28 listopada bieżącego roku. Ostatni raz do Monachium wybrali się 14 grudnia 2020 roku. W tym przypadku policjanci dokładnie wiedzieli, kiedy wyjechali z kraju i kiedy wrócą. Znali ich trasę powrotną oraz dokładnie ustalili, w którym miejscu ukryli jednośladowe maszyny. Wobec powyższego do współpracy zaangażowali policjantów ze stołecznego wydziału do spraw zwalczania przestępczości pseudokibiców – dodaje stołeczny funkcjonariusz.