Warszawa. "Gdzie jest policja?" Aktywiści apelują o ochronę pieszych, a nie bandytów drogowych

- W 2020 roku na drogach Warszawy zginęły 44 osoby. 22 z nich to piesi. Za 93 procent wszystkich wypadków odpowiadają kierowcy. A najczęstsze przyczyny wypadków spowodowanych przez kierowców to nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, było ich 209, oraz nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych, co przytrafiło się aż 116 razy - mówiła Justyna Kościńska z Miasto Jest Nasze. - Policja nie chroni użytkowników dróg. Podczas akcji drogówki, której celem było zwrócenie uwagi na niechronionych użytkowników dróg, 22 stycznia kontrolowane było bezpieczeństwo. Ukarano mandatami 119 pieszych i tylko 39 kierowców - dodaje.