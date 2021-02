Warszawa. Głębokie zanurzenie. Pub przekształca się w basen piwny

To sposób gastronomicznego lokalu na przetrwanie. Właściciele pubów, klubokawiarni, coctail-barów i pijalni piwa to przedsiębiorcy w najgorszej sytuacji ekonomicznej, związanej z lockdownem. Nie dało się produkować drinków na wynos. Piwo z dostawą do domu z klubów nie ma sensu, bo kosztuje ono więcej niż w sklepie - na tym polega istota drinkbarów, że klientela przychodzi do nich po społeczne relacje, na zabawę przy dobrej muzyce, tańce i rozmowy z innymi ludźmi.