Warszawa. Głodówka przed biurem Komisji Europejskiej. To dla Białorusi

Inspiracją do wystąpień w poniedziałek i do rozpoczęcia w środę głodówki były wydarzenia, do których doszło w niedzielę. Samolot Ryanaira, lecący z Aten do Wilna, został podstępem zmuszony przez białoruskie służby specjalne do lądowania w Mińsku. Pod pozorem rzekomego zamachu terrorystycznego piloci zostali poddani presji, a celem tego zwabienia maszyny na mińskie lotnisko było aresztowanie opozycyjnego dziennikarza Romana Pratasiewicza, współzałożyciela krytycznego dla rządów Łukaszenki kanału Nexta. Wraz z nim zatrzymana została Sofia Sapiega.