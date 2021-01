Warszawa. Głośno śpiewali osiem gwiazdek. Szampańska zabawa w stołecznym klubie

Film z tej klubowej imprezy nie pozostawia wątpliwości - tańce, hulanki, kolejki do baru. Cały lokal zamienił się w jeden wielki parkiet. Nikt nie przejmował się takimi drobiazgami jak dystans albo maseczki. Wprost trudno uwierzyć, że sceny zarejestrowane przez Marcina Dobskiego to naprawdę nagranie nie sprzed roku, ale z ostatnich dni.

Taka zabawa to nie jest ewenement, zarówno w stolicy, jak i w całej Polce. Do łamania rządowych zakazów, dotyczących funkcjonowania lokali gastronomicznych i miejsc rozrywki dochodzi co weekend. Młodzi ludzie bawią się w klubach, których właściciele z desperacji otwierają podwoje. Czasem znajdują pretekst do zaproszenia ludzi, na przykład - jak w klubie Piw-Paw w poprzednich tygodniach - organizują warsztaty z degustacją piwa, szkolenia w dowolnej dziedzinie lub spotkania założycielskie nowych partii politycznych.