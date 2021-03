Warszawa. Główna siedziba Muzeum Niepodległości ponownie otwarta

- Bardzo się cieszymy, że wreszcie - po ponad trzyletniej przerwie spowodowanej pracami modernizacyjnymi, a później pandemią - mogliśmy otworzyć dla zwiedzających naszą główną siedzibę znajdującą się w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów. Rewitalizacja budynku zakończyła się w marcu ubiegłego roku, ale ze względu na pandemię niestety nie mogliśmy go udostępnić gościom. Udało się to dopiero teraz - powiedziała kierownik działu promocji i marketingu Muzeum Niepodległości Justyna Wyszyńska.

Głównym celem projektu "Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych" był kompleksowy remont w środku i na zewnątrz budynku.

- Jeśli chodzi o elementy zewnętrzne to przede wszystkim wymieniono dach. Zmieniono też kolor elewacji, ustalony na podstawie badań stratygraficznych elementów muru pozostałych po zakończeniu II wojny, gdyż Pałac nie został wówczas kompletnie zburzony. Dzięki temu można było kolor odwzorować. Obecnie ma oryginalną barwę, którą określamy jako popielatą, delikatnie wpadającą w róż - opowiadała Wyszyńska.

Na zewnątrz pojawiła się także nowa tzw. mała architektura, czyli ławki i wygodne dojście do pałacu, położono nowy chodnik . - Zadbaliśmy także o zieleń. Drzewa, które znajdowały się na naszym terenie zostały troskliwie zabezpieczone na czas remontu, ponieważ to cenny drzewostan. Są oczywiście również trawniki, zaś z tyłu od strony tarasu zasadzono krzewy - dodała.

- We wnętrzach najważniejszą zmianą jest zaadaptowanie piwnic. Wcześniej niemal cała ich powierzchnia była zasypana gruzem jeszcze z okresu II wojny światowej. W czasie remontu piwnice odgruzowano i teraz mieści się tam przede wszystkim wyspecjalizowana sala multimedialna gotowa pomieścić niemalże 100 osób na widowni. Docelowo będzie służyła do pokazów filmowych i konferencji - powiedziała Wyszyńska.

W budynku wymieniono instalacje, odmalowano wnętrza i odtworzono oryginalne drzwi łącznie ze zdobieniami. - Kolejną kwestią było dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, w związku z czym pojawiła się winda. Poszerzono także powierzchnię sal wystawowych. Na poddasze przeniesiono wszystkie biura, które wcześniej były porozrzucane po różnych zakamarkach Pałacu - mówiła.

-"Polonia Restituta” to nowa odsłona ekspozycji, która otrzymała nowoczesną oprawę plastyczną i medialną, z zachowaniem tradycyjnego charakteru wystawy historycznej. Pokazuje nasze działania w kwestii dążeń niepodległościowych. Zwiedzający otrzyma solidną porcję wiedzy o walce Polaków o niepodległość, może zobaczyć oryginalne pamiątki i dzieła sztuki z naszych zbiorów - plany, plakaty, sztandary. Wystawa przybliża nie tylko okoliczności odzyskania niepodległości, ale też postacie takie jak Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski - mówił kierownik działu edukacji Muzeum Krzysztof Bąkała.

Nowa wystawa czasowa "Sławę nam znaczono stworzyć…" - przygotowana w ramach projektu edukacyjnego "100 na 100" realizowanego przez Muzeum Niepodległości -prezentuje zbiory związane z odrodzeniem Polski w dwudziestoleciu międzywojennym. Przybliża m.in. temat budowy Gdyni, ówczesnego podejścia do patriotyzmu i powstań śląskich.

- Oczywiście zwiedzanie odbywa się w reżimie sanitarnym. Oglądać ekspozycję można indywidualnie, jak i skorzystać z usług przewodnika, grupy mogą liczyć maksymalnie pięć osób. Jesteśmy już ponownie otwarci trzeci tydzień, cieszy nas zainteresowanie, choć z uwagi na pandemię nie jest ono tak duże jak byłoby to możliwe, ale na pewno z czasem będzie się to zmieniało. Zachęcamy do zakupu korzystnej opcji tzw. biletu wspólnego ważnego przez tydzień. Przez ten czas można zwiedzić naszą siedzibę główną i trzy oddziały - Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Muzeum Więzienia Pawiak oraz Mauzoleum Walki i Męczeństwa - dodała Justyna Wyszyńska.