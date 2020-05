Warszawa. Górczewska bardziej dostępna

Warszawa. Rozpoczęcie kolejnego etapu prac

Przebudowywany jest odcinek od ul. Syreny do Młynarskiej. ZDM przekazuje, że na miejscu pojawiły się nowe, energooszczędne oświetlenie i zieleń, a także estetyczne, granitowe krawężniki. Po północnej stronie wybudowana została szeroka i bezpieczna droga dla rowerów. Nowe są również antysmogowe chodniki, które wyposażone zostały w udogodnienia dla osób niewidomych i niedowidzących. Osoby z niepełnosprawnościami mogą korzystać ze specjalnych ramp najazdowych oraz pochylni, które prowadzą do przystanków komunikacji miejskiej.

Aktualnie trwają prace na odcinku Płocka – Młynarska i wykonuje je miejski Zakład Remontów i Konserwacji Dróg. Przewidywany termin zakończenia to 30 czerwca. ZDM przypomina jednocześnie, że do użytku został oddany już odcinek od al. Prymasa Tysiąclecia do skrzyżowania z ul. Płocką.