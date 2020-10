Warszawa. Groził swojej partnerce. 39-latek był poszukiwany listami gończymi

Do zdarzenia doszło kilka dni temu, wówczas policjanci z Woli otrzymali informacje o mężczyźnie, który miał grozić swojej byłej partnerce oraz zmuszać ją do oddania mu swojej biżuterii.

"W trakcie ustaleń okazało się, że mężczyzna zaczaił się na kobietę, kiedy ta wracała do domu. Szarpał i wyzywał byłą partnerkę, groził jej pozbawieniem życia i zmusił do wydania biżuterii. Podczas awantury zniszczył jej telefon komórkowy. Okazało się również, że to nie pierwszy raz, kiedy mężczyzna był agresywny wobec kobiety" – podała komisarz Marta Sulowska z warszawskiej policji.