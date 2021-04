Stołeczna policja dotarła do autora tych ostrzegawczych komunikatów. Został aresztowany. Jak informuje rzecznik Komendy Stołecznej Policji, nadkomisarz Sylwester Marczak, analizujący sprawę funkcjonariusze mieli na uwadze uroczystości upamiętniające tragedię sprzed 11 lat. Szczegółów tej sprawy policja ujawnić nie może, jednak rzecznik podkreśla, że takich komunikatów służby nie lekceważą.

- Jedna z wiadomości sugerujących, że w dniu 10 kwietnia dojdzie do zagrożenia życia lub zdrowia wielu osób lub mienia w znacznych rozmiarach, trafiła również na nasze adresy e-mailowe. Było to pod koniec marca - ujawnił rzecznik.

Warszawa. Groził, że 10 kwietnia stanie się coś strasznego. Policja go namierzyła

Do sprawy skierowano policjantów z wydziału do walki z cyberprzestępczością. W czwartek na terenie powiatu płockiego zatrzymany został 21-letni Adama M.

Podczas przeszukania miejsca jego zamieszkania znaleziono i zabezpieczono sprzęt komputerowy, tablet, telefony oraz nośniki danych. Sprzęt był użyty do wysyłania wiadomości do różnych instytucji, w tym także do - jak powiedział funkcjonariusz - najważniejszych osób w kraju.