Warszawa. Groźny atak z nożem w hostelu. Zatrzymany Ukrainiec

Warszawa. Stołeczni policjanci zatrzymali 30-letniego Ukraińca, który miał zadać swojemu rodakowi cios nożem w klatkę piersiową. Teraz odpowie za m.in. usiłowanie zabójstwa.

Do zdarzenia doszło w niedzielę w hostelu na warszawskiej Woli . Jak wynika z ustaleń śledczych, między dwoma obywatelami Ukrainy wywiązała się kłótnia. Nagle jeden z mężczyzn zaatakował drugiego nożem. Po wszystkim wybiegł z budynku.

- Na miejscu funkcjonariusze udzielili pomocy przedmedycznej pokrzywdzonemu, który miał ranę kłutą klatki piersiowej. Karetka pogotowia zabrała go do szpitala, gdzie została mu udzielona specjalistyczna pomoc medyczna - cytuje kom. Martę Sulowską RMF FM, które powołuje się na PAP.

30-latek zaraz po zdarzeniu trafił w ręce policji. Sprawę badają śledczy z wolskiej prokuratura oraz policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu. - W trakcie gromadzenia materiału dowodowego zatrzymany mężczyzna próbował wprowadzić policjantów w błąd co do okoliczności zdarzenia - dodaje Sulowska.