Warszawa. "Grupa paliwowa" rozbita, 22 zatrzymanych. W akcji 400 funkcjonariuszy

Stołeczni policjanci rozpracowali międzynarodową grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o to, że w okresie od 2016 do 2021 roku dokonywali przestępstw w obrocie paliwami.

Warszawa. Straty o wartości 190 mln zł

Zdaniem Anity Wielanek, rzeczniczki prasowej Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, straty, które w wyniku przestępczego procederu poniósł Skarb Państwa, to ok. 190 milionów złotych.

Grupa przestępcza rozbita przez kontrterrorystów. Jednym z zatrzymanych zawodnik ''GROMDY''

Warszawa. Policja użyła bezzałogowe statki powietrzne

- Funkcjonariusze dowiedli, że firma była odpowiedzialna za wytwarzanie oleju smarowego, który był mieszaniną oleju napędowego, oleju bazowego i komponentu syntetycznego. Ten sposób produkcji pozwalał na zmianę klasyfikacji oleju napędowego na smarowy. Co z kolei powodowało, że parametry tego ostatniego były zbliżone do oleju napędowego i mógł on być wykorzystywany jako substytut standardowego oleju napędowego lub komponent zwiększający jego objętość, a co za tym idzie wprowadzany do obrotu bez uiszczania należnych opłat i podatków – tłumaczyła policjantka.