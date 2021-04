Warszawa. Gwałt na studenckim wyjeździe? Młoda kobieta oskarża doktoranta UW

Uniwersytet Warszawski. Komisja zbada sprawę gwałtu na studentce. A informacje o narkotykach już były

Studentka, która złożyła zawiadomienie do uczelnianej komisji, oskarża mężczyznę o gwałt. Nie była nietrzeźwa, ale w pewnym momencie poczuła się bardzo dziwnie i straciła świadomość. Gdy ją odzyskała, była naga, leżała w łóżku obok doktoranta. Nie była w stanie - jak twierdzi - walczyć. - Gwałcił mnie do rana, aż jego współlokator zaczął dobijać się do drzwi. Wtedy kazał mi się szybko ubrać, zaprowadził mnie do mojego pokoju, wepchnął do łazienki i zrobił to jeszcze raz - miała wyznać kobieta.