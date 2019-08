Warszawa. Hałas na budowie II linii metra

Budowa przedłużenia II linii metra w Warszawie sprawia problemy mieszkańcom. Jak pisze Marcin, prace przy ulicy Kondratowicza na Bródnie trwają tam przez całą dobę. - To konieczne - zapewnia firma Gülermak. Nagranie przedstawiające hałas powodowany przez maszyny otrzymała redakcja Dziejesię.

Warszawa. "Tego nie da się wytrzymać"

Na nagraniu, które przesłał do redakcji Dziejesię widzimy zaawansowane prace budowlane, które toczą się tuż za oknem zbulwersowanego mieszkańca warszawskiego Bródna. Tego, że jest głośno , rzeczywiście nie da się nie zauważyć.

Warszawa. Firma odpowiada

O komentarz zwróciliśmy się do firmy Gülermak, głównego wykonawcy rozbudowy II linii metra w Warszawie. - Zgłoszenia o hałasie otrzymujemy codziennie. Dostają je nasi kierownicy budowy, trafiają też do naszego punktu informacyjnego - przekazał Bartosz Sawicki, rzecznik firmy.

Pytany o szczegóły godzin pracy robotników odpowiedział, że decyzja środowiskowa pozwala im na pracę od 6 do godziny 22. - Od tej decyzji są jednak wyjątki i właśnie taką specyficzną sytuacją jest budowa ścian szczelinowych, 30 metrowych dołów, zalewanych żel-betem. Taki proces trwa od 20 do 30 godzin i potrzebny jest ciągły nadzór. To konieczne - podkreślił rzecznik Gülermak w Warszawie.