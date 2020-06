Warszawa. ”Hera koka hasz LSD” z dachu. Praski odlot

To będzie wyjątkowy koncert. Z wiatrem we włosach i z zachodzącym słońcem w tle, Karolina Czarnecka zaśpiewa we wtorek z dachu Galerii Wileńskiej. Publiczności nie będzie - koncert zobaczyć można w sieci.



Karolina Czarnecka z Pożaru w Burdelu zaśpiewa we wtorek na dachu praskiej galerii handlowej (Facebook)