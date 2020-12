Warszawa. Hotel dla jaskółek. Wiosną mogą zasiedlać wieżę na Pradze

Jaskółcze gniazda stworzone przez człowieka są zrobione z ekologicznych materiałów. Trociny zostały tak spreparowane, że powstał materiał bardzo podobny do tego, którym posługują się ptaki przy szykowania swoich schronień.

Wieża ma instalację fotowoltaiczną, która dostarcza energię do urządzenia emitującego dźwięki, które przekonać mogą jaskółki do osiedlenia się w nowym domku. Tam będzie im o wiele lepiej niż we własnych gniazdach, które często są niszczone podczas malowania elewacji na blokach. Bywa też, że szukają przestrzeni dla siebie na strychach lub niezamkniętych klatkach schodowych, a wtedy ich obecność nie jest pożądana przez ludzi - potrafią zabrudzić przestrzeń pod gniazdem. Dlatego też często zdarza się, że gniazda są celowo niszczone.