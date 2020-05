Warszawa. Hulajnogi elektryczne jak rowery? Projekt nowej ustawy nie pozostawia wątpliwości

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji w ostatnim czasie pojawił się projekt noweli prawa o ruchu drogowym, a także innych ustaw, regulujących status ruchu na drogach publicznych. Dotyczą one m.in. hulajnóg oraz deskorolek elektrycznych. Zgodnie z nowymi przepisami jednoślady te nie będą mogły być szersze niż 90 cm i dłuższe niż 1 metr i 25 centymetrów. Będą musiały mieć także konstrukcyjnie ograniczoną maksymalną prędkość do 25 km/h i posiadać napęd elektryczny.

- Przyjęta szerokość jest analogiczna do szerokości roweru ze względu na zajmowaną przestrzeń podczas poruszania się. W stosunku do pierwotnego projektu, z definicji urządzenia transportu osobistego usunięto ograniczenie maksymalnej dopuszczalnej masy urządzenia transportu osobistego. Bowiem sztywne określenie tego parametru doprowadzić może do zablokowania możliwości wykorzystania różnych urządzeń, które istnieją na rynku” – czytamy w uzasadnieniu projektu.