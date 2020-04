Warszawa. Hulajnogi elektryczne powrócą na ulice stolicy

- Wciąż wiele osób pozostaje w domach, ruch na ulicach jest nieznaczny, a właśnie korki to napęd dla takich usług jak nasze. Startujemy ze zmniejszonymi strefami, w których można wynajmować hulajnogi, i z ograniczoną do 8 km/h prędkością po wyjechaniu poza strefę. Na razie badamy rynek i będziemy konsekwentnie rozwijać usługi i wracać do kolejnych miast- powiedziała dla portalu Rzeczpospolita Paulina Ackermann, dyrektor operacyjny Lime na Polskę, Czechy i Węgry.