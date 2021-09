Warszawa. I po markecie. Budynek do rozbiórki po nocnym pożarze

Ogniem objęta była cała górna część dyskontu. Spłonął cały dach. Nadwątlone ogniem drewniane elementy konstrukcyjne dachu wpadły do środka sklepu i zniszczyły towar, którego nie dosięgnęły płomienie. Straty są ogromne. Zaopatrzenie sklepu, wyeksponowane na półkach oraz wszystkie zapasy w magazynie w zasadzie nie będą się nadawały do użytku. Wszystko zostało przygniecione i zabrudzone spadającymi do wnętrza płonącymi drewnianymi żagwiami i elementami spalonych materiałów budowlanych pokrywających dach pawilonu.