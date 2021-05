Warszawa. "Ideologia zwężania ulic". Solidarna Polska nie chce zmian w Alejach Jerozolimskich

- Nie może być tak, żeby dla zapewnienia możliwości lepszej komunikacji dla rowerzystów w centrum Warszawy, inni mieszkańcy stali w korkach, nie mogli dojechać do dworca, żeby nie mogli spokojnie wrócić z pracy do domu - stwierdził poseł Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości i poseł Solidarnej Polski podczas specjalnego wystąpienia dla mediów. Do zwołania tej konferencji zmusiła przedstawicieli tego ugrupowania "niepokojąca sprawa".