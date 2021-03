Mazowieckie. "II wojna światowa nie jest rozdziałem zamkniętym". IPN bada zbiorową mogiłę na Białołęce

Zbiorowa mogiła, odnaleziona w okolicach Białołęki, na osiedlu Góry Skierdowskie, to grób prawie trzydziestu osób. To najprawdopodobniej, jak wyjaśnia wiceprezes IPN, Krzysztof Szwagrzyk, dół śmierci, który powstał tutaj w okresie okupacji niemieckiej.

Dziś już wiadomo jednak, że w odkrytej mogile złożone są także kobiety i dzieci. Ciała ułożone są warstwami i naprzemiennie. Zdaniem wiceprezesa IPN taka konstrukcja zwłok świadczy o potwornej egzekucji na miejscu. - Na jednej warstwie położono drugą warstwę ofiar. Wszystko wskazuje na to, że tych ludzi zabijano bezpośrednio w tej jamie grobowej. Ofiary kładły się do dołu, tam były zabijane, w to miejsce przyprowadzano kolejną grupę i uśmiercano ją w ten sam sposób - przypuszcza historyk.

Warszawa. Wojenna zbrodnia, która była tajemnicą. Odkryta po ponad 80 latach

Krzysztof Szwagrzyk zapowiada, że w związku z relacją świadka poszukiwania w okolicy będą kontynuowane. Być może zespół natrafi na kolejne miejsca pochówku ofiar hitlerowców. - Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z miejscem, gdzie w czasie wojny Niemcy mogli dokonać nie tylko tej zbrodni. Prace rozpoczęliśmy w poniedziałek, będziemy jeszcze te działania kontynuować przez najbliższych kilka dni. Informacja na tę chwilę jest taka, że mamy do czynienia z grobem masowym, gdzie są szczątki co najmniej 29 osób - dorosłych i dzieci - poinformował wiceszef IPN.