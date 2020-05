Warszawa. Ikea uruchomi w stolicy paczkomaty

Warszawa. Ikea uruchomi paczkomaty

- Pracujemy nad wdrożeniem różnych usług dotyczących dostaw ułatwiających klientom wygodne zakupy, zarówno w odbieraniu małych paczek z artykułami z naszego asortymentu wyposażenia wnętrz, jak również myślimy nad rozwiązaniem dopasowanym do wielkości naszych płaskich paczek z meblami - powiedziała w rozmowie z portalem Wiadomościhandlowe.pl, Aneta Gil, liderka ds. komunikacji zewnętrznej IKEA Retai.

Wszystko wskazuje na to, że pojawienie się "maszyn paczkowych" to kwestia kilku miesięcy. Aktualnie szwedzka sieciówka prowadzi rozmowy z kilkoma operatorami. Takie rozwiązanie obowiązuje już w sklepach IKEA w Austrii. Jak będą wyglądać i na jakich zasadach działać? Tego jeszcze nie wiadomo. Paczkomaty mają być dostosowane do odbioru zarówno małych, jak i większych paczek, np. mebli.