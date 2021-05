Warszawa. Imię dla małej bongini. Zoo prosi o podpowiedź

W polskich ogrodach zoologicznych jest jedynie 14 antylop bongo, a w naturze żyje zaledwie około 80 osobników największych spośród afrykańskich antylop. To gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem. Narodziny antylopki to nadzieja na przetrwanie populacji w ogrodach zoologicznych - to paradoksalne, ale obecnie placówki, do których zwożono odławiane z natury gatunki, by pokazywać je dla uciechy publiki, przyjęły na siebie misję ocalenia wielu ginących światowych okazów fauny.