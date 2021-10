Warszawa. Inicjatywa mieszkańców Ursynowa. Stworzyli aplikację "Ratuję jedzenie"

Jak informuje "Gazeta Wyborcza", jednym ze sposobów na ratowanie jedzenia są aplikacje foodsharingowe. W stolicy dotychczas działały dwie: Too Good To Go oraz Foodsi. Kolejną założyło czterech mieszkańców Ursynowa. "Ratuję jedzenie" na razie obejmuje tylko kilka ursynowskich restauracji i sklepów. Ursynów jest dla założycieli testem przed wejściem na rynek całej Warszawy, a później być może i Polski.