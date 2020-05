Warszawa. Interwencja Ekopatrolu. "Był wychłodzony, głodny i zagubiony"

Warszawa. Na placu budowy dostrzegli liska

Ekopatrol został wezwany na jeden z placów budowy przy ulicy Powązkowskiej. Z relacji straży miejskiej wynika, że budowlańcy mieli przystąpić do zaplanowanych prac, gdy zupełnie niespodziewanie ich drogę przebiegł mały lisek. Nie ulega wątpliwości, że teren budowy nie jest miejscem bezpiecznym dla zwierząt.

Strażnicy odwieźli dzikie zwierzę do lecznicy Lasów Miejskich, gdzie zajmą się nim specjaliści. Gdy dorośnie, wróci do swojego naturalnego środowiska.

Warszawa. Dzikie zwierzęta coraz chętniej spacerują ulicami miasta

Przypomnijmy, że zaledwie kilka dni temu alejkami Parku Skaryszewskiego przechadzał się łoś. Zwierzę najprawdopodobniej poszukiwało jedzenia. Na miejscu pojawiła się straż miejska, która zabezpieczyła teren. Następnie przybył łowczy, który miał złapać łosia tak, by można było go bezpiecznie przetransportować do Kampinoskiego Parku Narodowego.