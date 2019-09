Warszawa. Izraelscy studenci pobici na ulicy. "Nikt nie zareagował"

Kilku studentów z Izraela bawiło się z piątku na sobotę w jednym z warszawskich klubów. Gdy go opuścili, zostali zaatakowani przez grupę Arabów. "Wokół było wielu ludzi. Nikt im nie pomógł, nie wezwał policji" - żali się brat jednego z pobitych.

Do ataku doszło ok. godziny 4 nad ranem. Studenci z Izraela, którzy przyjechali na wakacyjną wymianę do Polski, właśnie wyszli z klubu. Był z nimi Yotam, student prawa.