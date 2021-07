Warszawa. "Jadalne miasto". Dokumentalny film o ogrodnictwie i rolnictwie w wielkiej aglomeracji

Film to efekt projektu “W kierunku solidarnego żywienia. Warszawa 2030+”. Na działania z nim związane złożyły się dyskusje, warsztaty międzypokoleniowe oraz forum edukacyjne. Jak sprawić, by miasta stały się miejscami do produkcji zdrowej żywności, którą pozyskuje się z korzyścią dla planety, powietrza miejskiego i ku pożytkowi ludzi, zobaczyć będzie można już w piątek w dokumencie dostępnym na stronie www.jadalnemiastowarszawa.pl .