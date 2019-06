Warszawa. Jadowity pająk spod wanny uciekał Straży Miejskiej

Jadowity pająk został znaleziony w łazience. Mieszkaniec śródmieścia Warszawy odkrył niebezpieczne zwierzę pod wanną. Pająkiem zajął się ekopatrol Straży Miejskiej, choć nie poszło łatwo.

Mężczyzna zrobił zdjęcie pająkowi. Fotografię wysłał wujkowi i szybko do niego zadzwonił, by zaczerpnąć fachowej porady, co zrobić z dużym pajęczakiem - donosi polsatnews.pl .

Pajęczak został przewieziony do zoo. Ani strażnicy miejscy, ani mieszkaniec warszawskiego lokalu nie mają pojęcia, w jaki sposób zwierzę dostało się do łazienki 20-latka. Prawdopodobne jest, że mógł on uciec z czyjejś hodowli i dostać się do mieszkania przez wentylację.