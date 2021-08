Warszawa. Jak dojechać na lotnisko. Nie będzie pociągów, ale będą autobusy

Pasażerów, zmierzających na warszawskie lotniska czekają zmiany. Jesienne rozkłady jazdy Kolei Mazowieckich nie przewidują kursów na trasie łączącej podwarszawską stację Modlin z Lotniskiem Chopina. Ale nie ma powodu do obaw. Właśnie uruchomiły się nowe połączenia autobusowe w tych kierunkach, uruchomione przez FlixBus.

Źródło: Materiały prasowe