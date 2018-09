Warszawa jak Dubaj. Wizualizacje robią wrażenie

Patryk Jaki przedstawił ambitne plany, zakładające powstanie nowej dzielnicy na terenie Warszawy. Obszar o powierzchni prawie 800 ha miałby zostać przeznaczony pod inwestycje. Teren ten charakteryzowałby się "innowacyjnością, nowymi technologiami i najniższymi podatkami".

„To jest prawie osiem tysięcy hektarów pod inwestycje, czyli prawie obszar Żoliborza. To będzie teren pod inwestycje, ale też Natura 2000, który będziemy chcieli lepiej chronić” - powiedział na niedzielnej konwencji polityk.

Drugi etap inwestycji zapowiedzianej przez kandydata startującego do fotela prezydenta Warszawy jest Most Grota. Tuż obok niego kierowcy mogliby zostawić swoje pojazdy na tzw. Smart Parkingu, wyposażonym w stanowiska do ładowania hybryd i samochodów elektrycznych. Z kolei lokatorzy futurystycznych, wyglądających jak wiszące ogrody apartamentowców spędzaliby wolny czas na nowo powstałych terenach rekreacyjno-wypoczynkowych.