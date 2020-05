Warszawa. Jak zmienia się rynek mieszkaniowy w stolicy?

Warszawa. Deweloperzy zwolnili tempo

W większości dzielnic nastąpił spadek podaży w kontekście liczby jednostek mieszkaniowych. Najbardziej wyraźne spadki nastąpiły na Bemowie (-36%) i Pradze-Północ (-42%). Sporym wzrostem mogą się za to pochwalić Bielany (+40%) i Rembertów (+66%). W ujęciu ogólnym nastąpił spadek podaży o 6%, przy, co ciekawe, jednoczesnym 11% wzroście sprzedaży. Oznacza to, że koronawirus nie wystraszył chętnych na zakup mieszkania.