Warszawa. Jan Śpiewak prawomocnie skazany

Sąd Okręgowy utrzymał wyrok skazujący Jana Śpiewaka za przestępstwo zniesławienia. "Jestem jedyną osobą dwukrotnie skazaną prawomocnie wyrokiem karny w aferze reprywatyzacyjnej" - stwierdził aktywista.

- Właśnie sąd uczynił mnie prawomocnym wyrokiem artykułu z 212 kodeksu karnego przestępcą za zwrot „dzika reprywatyzacja” w stosunku do adwokata kandydata do Sądu Najwyższego, który kupił roszczenia od swoich klientów i przejął kamienice na Mokotowie - poinformował po ogłoszeniu wyroku Jan Śpiewak.

Aktywista dodał, że w tym samym czasie, w tym samym sądzie odbywała się rozprawa oskarżonych o wielomilionowe łapówki w aferze reprywatyzacyjnej . "Przed wyjściem z sądu mecenas Robert Nowaczyk oskarżony o korumpowanie wysokiego urzędnika publicznego pomachał mi ręka na do widzenia ze swojego Range Rovera" - oznajmił aktywista.

Warszawa. Za co został skazany Jan Śpiewak?

Przypomnijmy, Jan Śpiewak w 2018 roku stwierdził, że jeden z kandydatów do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego jest beneficjentem „dzikiej reprywatyzacji”. Prawnik zgłosił sprawę do sądu. W maju 2019 roku Sąd Rejonowy uznał, że aktywista jet winny przestępstwa zniesławienia, poprzez użycie słów "dzika reprywatyzacja". Jak informuje portal TVP Info, Śpiewak musiał zapłacić karę grzywny w wysokości 5 tys. zł oraz udostępnić treść wyroku na portalu internetowym jednej z telewizji. Według Śpiewaka koszt takiego ogłoszenia to ponad 200 tys. zł.