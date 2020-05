Warszawa Jana Pawła II

Papież Polak – Jan Paweł II podczas swojego 26 letniego pontyfikatu, wielokrotnie odwiedził Warszawę. W naszym mieście jest mnóstwo miejsc, które noszą jego ślad. Wybierzmy się zatem w podróż, warszawskim szlakiem Jana Pawła II.

To właśnie z Warszawy wystartował samolot do Rzymu, na pokładzie którego znajdował się Karol Wojtyła. Kardynał zmierzał do Watykanu, by wziąć udział w konklawe, mającym wybrać nowego przywódcę Kościoła Katolickiego na świecie.

16 października 1978 roku, wierni zebrani na Placu św. Piotra usłyszeli, że nowym papieżem zostanie polski kardynał. Był nim właśnie Wojtyła, który zdecydował się przyjąć imię Jan Paweł II. Tak zaczął się jego pontyfikat naznaczony wieloma podróżami, dzięki którym zyskał przydomek papieża pielgrzyma. Pierwszą swoją pielgrzymkę odbył do ojczyzny, a zaczęła się właśnie w Warszawie.

Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie

To tutaj, 2 czerwca 1979 roku, Jan Paweł II postawił, pierwsze kroki po powrocie do kraju. Warszawskie lotnisko było również początkiem każdej następnej wizyty papieża w Polsce. Po wylądowaniu, wyraźnie wzruszony, powiedział: - Umiłowani bracia i siostry! Drodzy rodacy! Ucałowałem ziemię polską, z której wyrosłem. Ziemię, z której wezwał mnie Bóg.

W roku 1983, ponad rok po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego, papież odwiedził to miejsce po raz kolejny, chcąc jak mówił, być z rodakami w trudnych dla nich chwilach. Kiedy lądował tu 8 lat później, został przywitany przez pierwszego prezydenta III RP.

Plac Zwycięstwa, czyli późniejszy plac Piłsudskiego

To miejsce szczególne w historii papieskich podróży do ojczyzny, bo to w tym właśnie miejscu 2 czerwca 1979 roku, tuż po wizycie u Edwarda Gierka, Jan Paweł II wypowiedział słowa, które zatrzęsły nie tylko wiernymi, lecz także PRL-owską władzą.

- Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi! – zawołał papież to zebranego na placu tłumu, by w odpowiedzi usłyszeć prawdziwą burzę entuzjastycznych oklasków.

Kościół św. Anny na Krakowskim Przedmieściu

3 czerwca 1979 roku, kościół św. Anny w Warszawie. Wewnątrz trwa spotkanie papieża z młodzieżą. - Pragnąłbym zbliżyć się do każdego z was, każdego z was przygarnąć. Z każdym z was zamienić chociaż jedno ojczyste słowo. Darujcie, że jest to niemożliwe. Ale pragnienie serca jest takie – mówił wówczas Ojciec Święty do zebranych.

26 lat później 18 maja 2005 roku, w tym właśnie kościele trwało wielkie czuwanie, które zgromadziło ponad 15 tysięcy osób. Krótko po godzinie 21.37, czuwający wierni dowiedzieli się o śmierci Jana Pwła II.

Stadion Dziesięciolecia w Warszawie

- Pragnę przypomnieć wszystkim prawo Polski do suwerennego bytu, a także do prawidłowego rozwoju w zakresie kulturalnym i społeczno-ekonomicznym – oto słowa, które 17 czerwca 1983 roku, półtorej roku po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego, usłyszał zgromadzony na Stadionie Dziesięciolecia tłum. Jego słowa w zestawieniu z licznymi transparentami Solidarności, wniesionymi na mszę przez wiernych, były kolejnym silnym komunikatem do władz PRL.

Pawiak

Papież zatrzymał się tu podczas pielgrzymki 1983 roku, by pomodlić się za ofiary nazistów zamordowane w murach więzienia. Złożył również hołd ofiarom warszawskiego getta przy pobliskim pomniku Bohaterów Getta.

Plac Defilad

Pod Pałacem Kultury i Nauki w roku 1987 wyrasta ołtarz przygotowany pod mszę z udziałem Jana Pawła II. Ten fakt był jednym z najbardziej uderzających zwiastunów upadku systemu komunistycznego, dla którego PKiN był jednym z najważniejszych symboli.

Park Agrykola

Jak wiemy z notatek papieskich, msza zorganizowana w Parku Agrykola w 1997 roku zostawiła w pamięci Ojca Świętego obraz zmian zachodzących w Polsce. Podczas kazania papież przestrzegał, przed zachłyśnięciem się, jakże niedawno, zdobytą demokracją. - Młodzi przychodzili i odchodzili, stawali obok i pili piwo, potem wracali. Tego nie było wcześniej. Coś się zmienia w społeczeństwie – napisał Jan Paweł II w notatkach.

Pałac Prezydencki w Warszawie

W 1999 roku, papież odwiedził w Pałacu Prezydenckim Aleksandra Kwaśniewskiego. Rozmowa z ówczesnym prezydentem trwała pół godziny, a po niej miała miejsce krótka modlitwa w pałacowej kaplicy.

Sejm RP

Jan Paweł II przemówił do zgromadzenia narodowego 11 czerwca 1999 roku. Kończąc swoją wizytę, Ojciec Święty odwołał się do uchwalenia Konstytucji 3 maja słowami: „Wiwat król, wiwat naród, wiwat wszystkie stany”

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

Podczas pielgrzymki 1999 roku papież Polak dokonał uroczystego otwarcia BUW. W głównej hali budynku, na pamiątkę tego wydarzenia ustawiono tron papieski.

Katedra warszawsko-praska

W 1997 roku Jan Paweł II nadał kościołowi św. Floriana godność katedry archidiecezji warszawsko-praskiej. Podczas pielgrzymki w 1999 roku odprawił w jej gmachu mszę świętą.

Nuncjatura apostolska, Szucha 12

To tutaj w 1991 roku Ojciec Święty udzielił audiencji gen. Wojciechowi Jaruzelskiemu.

Al. Jana Pawła II

W 2005 roku, po śmierci Jana Pawła II, wzdłuż całej alei płonęły miliony zniczy, które płonęły jeszcze wiele dni po odejściu papieża Polaka. Dawniejsza al. Marchlewskiego została przemianowana jeszcze za życia Ojca Świętego.

Wybrane pomniki Jana Pawła II w Warszawie

Plac Grzybowski – Rzeźbę papieża wykonał włoski rzeźbiarz Giorgio Galletti da Muggio. Pomnik stanął na schodach prowadzących do kościoła Wszystkich Świętych odsłonięto 16 października 1994 r.,

Targówek - Janowi Pawłowi II poświęcono tutaj pomnik przy kościele Chrystusa Króla przy ulicy Pratulińskiej,

Rembertów – Znajduje się na rogu ulicy Niedziałkowskiego i Skrzeszewskiego, obok kościoła Matki Boskiej Zwycięskiej na Rembertowie. Został odsłonięty w drugą rocznicę śmierci Jana Pawła II.