Warszawa. Jest dochodzenie ws. pożaru samochodu z antyaborcyjnymi hasłami

- Sprawę przekazano do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Żoliborz. Zostało wszczęte dochodzenie za zniszczenia mienia – wskazała nadkom. Kozłowska. Dodała, że wystąpiono o opinie biegłego z zakresu pożarnictwa, który określi czy doszło do podpalenia.

Warszawa. Furgonetka antyaborcyjna w ogniu

Przypomnijmy, że do pożaru doszło nocą z piątku na sobotę . Furgonetka antyaborcyjna była ustawiona wówczas przed Szpitalem Bielańskim w Warszawie. Pojazd był oklejony plakatem, na którym można było przeczytać: "W szpitalu bielańskim w 2017 r. aborterzy zabili 131 dzieci". Auto spłonęło doszczętnie.

Wóz strażacki spowodował wypadek w Wielkopolsce. Kierowca był pijany

Po zdarzeniu na stronie internetowej Fundacji Pro-Prawo do Życia pojawiła się informacja o pożarze samochodu, a przy poście umieszczono skan z jednego z mediów społecznościowych, gdzie zamieszczono wpisy pozytywnie oceniające zniszczenie ciężarówki.

"Natomiast na portalu 'Kontrrewolucja.net', przekazano, że 'na proaborcyjnych profilach zwolennicy prawa do mordowania ludzi nie tylko nie potępiają bandytyzmu, ale chwalą go i zachęcają, by napaść bezpośrednio na samych obrońców życia'. Wpis, na który powoływano się w tym tekście, został usunięty" – podaje PAP.